محمد رمضان ونيللي كريم يكسران أطباق مطعم في دبي.. ويرقصان على "يا حبيبي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - التقى النجمان محمد رمضان ونيللي كريم لتناول العشاء سويا في أحد مطاعم دبي.

ونشرت نيللي، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها برمضان، ظهرا خلاله أثناء قيامهما بتكسير بعض أطباق المطعم، وعلّقت: "هذا ما حدث أثناء العشاء مع محمد رمضان"، بينما علّق رمضان على الفيديو ببعض القلوب تعبيرا عن حبه لها.

ونشر محمد رمضان فيديو آخر له مع نيللي كريم عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر فيه أيضا مع نيللي وأصدقائها وهم يرقصون على أغنيته "يا حبيبي"، وعلّق: "حرفيا كسرنا المطعم.. مبسوط إني شوفتكم النهارده".

أغنية محمد رمضان "يا حبيبي" تعاون خلالها مع النجم العالمي ميتر جيمس، وتخطت حتى الآن حاجز الـ 45 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها مطلع سبتمبر الماضي.