زوج الفنانة عبله كامل يكشف حقيقة مرضها بالسرطان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعة إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بمرض السرطان. ونفي الفنان أحمد كمال زوج الفنانة عبلة كامل السابق ما تداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤكداً أنها بصحة جيدة ولا حقيقة لما تداوله البعض . تداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤكداً أنها بصحة جيدة ولا حقيقة لما تداوله البعض . Advertisements وكتب أحمد كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" الفنانه عبله كامل بصحه جيده . وأضاف: ما تردد عن حالتها الصحيه اليوم ، كذب وخداع ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصه، علي حساب فنانه كبيره .

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