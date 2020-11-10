سعد رمضان يتألق على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

أحيا الفنان اللبناني سعد رمضان، مساء اليوم الأثنين، حفلاً موسيقاً على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات اليوم التاسع لمهرجان الموسيقى العربية ال29 .

وبدء "رمضان" الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي" وقدم إيضاً أغنيته "شو محسودين" التي حازت على إعجاب الجمهور، وبعدها غنى "فوق النخل،

وآخ يا بيروت، ومعزوم"، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، على أن يختم الليلة التاسعة من المهرجان النجم مدحت صالح في تمام العاشرة مساءً.

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ويختتم غدا الثلاثاء المطرب صابر الرباعي فعاليات مهرجان الموسيقي العربية ال٢٩، علي مسرح النافورة

بدار الأوبرا المصرية، وذلك بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وضم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 عدداً كبيرا من نجوم الغناء من أنحاء الوطن العربي، وأبرزهم الفنان مدحت صالح، خالد سليم، صابر الرباعي، عاص الحلاني، سعد رمضان، ومجموعة غنائية مميزة من أصوات الأوبرا، واستمرت فعالياته على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة "معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، النافورة، المسرح الصغير" بالإضافة إلى أوبرا اسكندريه ودمنهور".