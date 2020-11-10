تراند اليوم : شاهد النجم آسر ياسين على الهواء: أنا عندي كورونا

توك شو

قال الفنان آسر ياسين: إن الجميع سألني هل أنا مصاب بفيروس كورونا أم لا والموضوع يجب ألا يكون بهذا الشكل لأنني رجل مسئول وعندما شعرت أنني مصاب بفيروس كورونا قمت بالاتصال علي جميع المخالطين بي وقمت بتوعيتهم بأنني لدي أعراض كورونا .

وأضاف ياسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه إم بي سي مصر ، أن الصحفيين نقلوا ما قلته لهم بمنتهى الدقة واشكرهم علي ذلك واكد علي ان الطبيب قال له يجب أن نتعامل مع حالتك على أنك مصاب بفيروس كورونا ولا يجب أن ننتظر نتيجة المسحة .

وأوضح ياسين ، : أنني أقوم بأكل البصل ولا اشعر به وأقوم بأخذ الثوم في الصباح من أجل تقوية المناعة ولو أنني مصاب بدور برد من المستحيل ان أقوم بأكل البصل والثوم وأكدت ذلك عندما ظهرت في فيديو وأنا أقوم بأكل البصل .

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وتابع : إنني الآن مقيم في المنزل وقمت بعمل حجر منزلي وتعاملت مع حالتي علي أنني مصاب بفيروس كورونا لافتا إلي أن الجميع ينظر الآن إلي من المصابين العائدين من مهرجان الجونة .

واستكمل : أن الهدف من معرفة المصابين بفيروس كورونا العائدين من الجونة ليس الشماتة فينا فقط ولكنه لتعطيل العمل الفني ويجب عدم إثارة البلبلة مؤكدا علي انه لم يقوم بعمل مسحة وأنه قال ذلك حتى يهدأ الناس مؤكدا علي اصابته بفيروس كورونا .