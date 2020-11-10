عاجل.. الفنانة الكبيرة عبلة كامل تُصارع السرطان في مرحلته الأخيرة

عاجل.. الفنانة الكبيرة عبلة كامل تصارع السرطان في مرحلته الأخيرة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل، تفاصيل تعرض الفنانة لوعكة صحية شديدة، وذلك إثر إصابتها بمرض السرطان، حيث تكتمت وأسرتها على سر اختفائها منذ فترة كبيرة، خاصة وأن آخر عمل فني لها عُرض منذ ثلاث سنوات تقريبًا وهو الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”.



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وقال موقع “القاهرة 24″، أن النجمة المحبوبة تعاني وتصارع المرض الخبيث -السرطان-، حسب مصدر مقرب جدًا منها، والتي لم تشأ أن تفصح عن آلامها إلا في محيط أسرتها، لكنها تصارع هذا المرض اللعين بقوة، مستعينةً بإيمانها بالله، محتفظةً بابتسامتها حتى لا يتألم من حولها.

المصدر نفسه أكد أن عبلة كامل تتمسك بالدعاء إلى الله والمواظبة على العلاج، وتسعد كثيرًا بتجمع بناتها حولها، فيما أكد الفريق الطبي المُعالج للنجمة أنها بطلة وقوية في مواجهة المرض الخبيث رغم دخوله في مرحلة صعبة جدًا ومتقدمة.