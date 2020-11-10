شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى: اتعرفت على محمد فراج من 5 سنين فى عيد ميلاد واتقابلنا فى "تحت السيطرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنانة بسنت شوقى إنها تعرفت على محمد فراج منذ 5 سنوات، وكان أول حوار بينهما فى عيد ميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى "لوكيشن" تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، بينما قال محمد فراج خلال لقائهما فى برنامج "It's Show Time"، الذى تقدمه دينا حويدق المذاع على قناة cbc، إن أكثر صفة يحبها فى بسنت هي إنها رقيقة، وأكتر شيء يكرهه هو أنها "بتنفعل بسرعة جدا وتهدى ببطء شديد جدا".

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وقالت بسنت شوقى: "أكتر حاجة بحبها فى فراج طيبته وحنيته، وأكتر حاجة مش بحبها هي عصبيته، وأنا كنت مبسوطة جدا بدوره فى فيلم (الممر)، وبقيت فخورة أكتر لما الرئيس السيسى كرمه".

يذكر أن آخر أعمال محمد فراج فيلم "الصندوق الأسود"، من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.