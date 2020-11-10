شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور: خوفت من الصعيدى فى ذئاب الجبل ومجدى أبو عميرة كان بيطمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سماح أنور إنها استمتعت فى العمل مع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة فى مسلسل "ذئاب الجبل". وأضافت سماح أنور، خلال برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc: "أستاذ مجدى أبو عميرة مبيكلمش بصوت عالى خالص ولا يتخانق، وخوفت من الصعيدى جدا وكان دائما يقولى متخفيش".



سماح أنور

من جانبه قال المخرج المخرج مجدى أبو عميرة إنه رأى سماح فى دور وردة بدار، مضيفا: "عملت الدور جميل والشخصية واللهجة، ومتعبتش مصحح اللهجة خالص".

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ويعد مسلسل "ذئاب الجبل" من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وفى عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.