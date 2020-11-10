شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين ترد على هاني مهنا: بنتك حرة في ذوقها وعتابنا غيرة على تاريخك الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين لـ"الخليج 365"، ردًا علي تصريحات هاني مهنا حول أن نقابة الموسيقيين تسرعت في بيانها بشأن إحياء حمو بيكا لحفل زفاف هنادي مهنا، قائلاً إن النقابة لا تحجر علي ذوق أحد وأن هنادى ابنة هاني مهنا حرة فى ذوقها واختيارتها ولكن عتاب النقابة كان غيرة علي تاريخ هاني مهنا الفني والذى سبق وأن كان عضوًا مجلس إدارة بنقابة الموسيقيين.

وأضاف مرتضى أن حمو بيكا أهان النقابة التى ينتمى لها الموسيقار هاني مهنا وهدد بحرقها وحكم عليه بعامين سجن بسبب هجومه على النقابة وكانت النقابة تنتظر أن يضع هانى مهنا هذا الأمر بعين الاعتبار لأنه ينتمي لها.

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وأوضح مرتضي أن النقابة ليست ضد عمر كمال ولا حسن شاكوش فهما امتثلا لتعليمات النقابة وسلكا المسار القانوني وخضعا لاختبارات النقابة للحصول علي العضوية وسيتم إعلان نتيجة اختبارهما مع أول اجتماع لمجلس الإدارة، والأمر كله يتلخص في حمو بيكا الذي تعدي علي النقابة فكيف يعتدى علي نقابة ينتمي لها هاني مهنا ويوافق على إحياء بيكا لحفل زفاف ابنته؟.

وكان الموسيقار هانى مهنا، قال في تصريحات لتلفزيون الخليج 365 إن نقابة المهن الموسيقية تسرعت في إصدارها بيان تستنكر فيه حضور حمو بيكا لحفل الزفاف، وتابع قائلا:" كان المفروض يرجعولى الأول وكان الاستاذ هاني يكلمنى زى ما بيكلمنى فى أى يوم"، وتابع قائلا: أنا كنت عازم هاني شاكر بس كان عنده حفله فى الأوبرا، وازاى أكون عازم هاني شاكر وأنا عارف إن في خلاف بين حمو بيكا والنقابة وأعزمة، مش معقول طبعا.