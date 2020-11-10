شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض: عادل إمام حذرنى من مشهد الضرب فى "اللعب مع الكبار " وقالى خدى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة عايدة رياض، إنها لاتعلم السبب وراء التريند الذى انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكنها سعيده للغاية بهذا الآمر وحب الناس يسبب لها سعادة كبيرة، مؤكدة على أنها لاتمتلك آى حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وتابعت عايدة رياض خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أنها فوجئت ذات مرة بأخبارها أن لها صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى وهى بجوار الكعبة فتعجبت من هذا الآمر خاصة أن ديانتها مسيحية، مؤكدة على أن المسلمين والمسيحين أخوة وسيبقون كذالك إلى الابد.

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وواصلت عايدة رياض قائلة إنها كانت قد تزوجت بالفنان الراحل محرم فؤاد على الرغم من أن ديانتة الإسلام، مضيفة أن مشهد الضرب الشهير في المطعم الذى جمعها بالزعيم عادل إمام في فيلم "اللعب مع الكبار" كان "وان شوت"، مؤكدة على أن الزعيم حذرها من ضربة بقوة قائلا لها أنتى رياضية .

وناشدت عايدة رياض، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وضرورة ارتداء الكمامات، مضيفة أنها لاتعانى حاليا من آى وعكة صحية وحالتها الصحية جيدة.