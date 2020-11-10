شكرا لقرائتكم خبر عن غرائب "ذئاب الجبل".. كم تقاضى أحمد عبد العزيز وما هى نبوءة حمدى غيث؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 27 عامًا على عرضه لا يزال "ذئاب الجبل" عالقًا فى أذهان المشاهدين، لكن هناك أيضا العديد من المفارقات والغرائب التي ارتبطت به منذ بداية تصويره؛ لعل أبرزها تنبؤ عبد الله غيث بموته أثناء تصوير المسلسل.

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دور عبد الله غيث هو الدور نفسه الذي كان مسندًا فى البداية إلى صلاح قابيل، ولكنه توفي قبلها وبعد رحيله عرض على عبد الله غيث الدور فرفض فى البداية وقال: عايزين تموتونىَ! فتحققت ‏نبوءته ومات أثناء التصوير.

شخصية حمدى غيث الحقيقية، كانت أقرب لشخصية الشيخ بدار فى المسلسل، فقد كان الرجل الحكيم والمثقف والطيب، حسب رواية ابنه الراحل.

موقف آخر يقصه الفنان أحمد عبد العزيز، قالاً إنه أثناء زيارته لأسوان، أخبره أحدهم لماذا لا تقدم قصة دور صعيدى، وفى اليوم التالى بعد عودته من أسوان تلقى اتصالا من مجدى أبو عميرة مخرج العمل، يعرض عليه سيناريو "ذئاب الجبل"، عبد العزيز قال أيضًا، إن أجره كان 450 جنيهاً فى الحلقة.