شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ترحب بأبطال ذئاب الجبل.. وصلاح عبد الله يغنى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت النجمة إسعاد يونس، فى بداية حلقة برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، بأبطال مسلسل ذئاب الجبل، وهم المخرج مجدى أبو عميرة، والفنانين أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وسماح أنور، وميرنا وليد، وذلك احتفالا بمرور 27 عاما على عرض المسلسل.

وقالت إسعاد يونس فى البداية: "هنرجع بالزمن لأكتوبر 93 ونحتفل بمرور 27 سنة على عرض المسلسل، احنا جبنا الأبطال الطيبين والشريرين ملناش دعوة بيهم"، ثم قال النجم صلاح عبد الله: "ونقول ونعيد ونزيد مع إسعاد الجميلة".

ويعد مسلسل "ذئاب الجبل" من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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وفى عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.

وتدور قصته حول قيام الشيخ بدار الذى قدمه الفنان حمدى غيث بكسر العادات وزوج ابنته من رجل غريب عن العائلة، وسط رفض أخيها الذى جسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز، ليتواكب ذلك مع وجود الشر المتمثل فى علوان أبو البكرى الذى قدم دوره عبد الله غيث الذى يتزوج من خادمة تعمل فى بيت الشيخ بدار تدعى مهجة (وفاء مكي)، وبزواجه منها تحمل منه وتحاول إعلان زواجهما إلا أنه يرفض حتى لا تسوء سمعته فى البلد، بالإضافة لمحاولته إعلاء شأنه فى البلد ولا يصح إعلان أنه تزوج خادمة أمام زوجته وأهله، فيقرر قتلها ويكون يوم قتلها هو يوم سفر ابنة الشيخ بدار، ثم يتهم بدرى فى قتل أخته وردة ولكنه يهرب من السجن ويسكن قليلا مع المطاريد، ثم يسافر إلى الإسكندرية بشخصية جديدة، وتمر الأعوام ليتقابل بدرى مع المهندس حاتم زوج وردة ثم يتقابل بدرى مع وردة فى آخر مشهد من المسلسل فى الحلقة الأخيرة، حيث ينتهى المسلسل معلنًا تقديم الإخوة على العادات المتغيرة.