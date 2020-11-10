شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: السوشيال ميديا بلاعة كلها قلة أدب ومرض وجهل وتنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد فراج: "خالد جلال بالنسبالى فى حتة لوحده لأنه لى فيا كتير، وأستاذى وجميله على راسى، وهو عنده عين ثاقبة بخلاف خبرته وموهبته فى المسرح وإظهار العمل والممثل بشكل مختلف وجيد السمعة، وبيعرف يشتغل أوى على الممثل نفسه".

وأضاف فراج، خلال لقائه فى برنامج "It's Show Time"، تقديم الإعلامية دينا حويدق المذاع على قناة cbc: "أنا مش بخجل من أى عمل عملته سواء كان كبيرا أو صغيرا، وكل شخص بشتغل معاه بتعلم منه سواء كان ممثل أو مخرج أو مؤلف".

وتابع: "السوشيال ميديا ليها جوانب مهمة ومفيدة، ولكن بحب ردود الفعل اللى فى الشارع، وأنا مش بحب السوشيال ميديا لأنى مش بحب قلة الأدب والتجاوزات والمرض والجهل، عشان أقرأ شتائم وألفاظ وتنمر، وناس بتتدخل فى حاجات مش بتاعتها، فأنا بعتبرها بلاعة اتفتحت".

يذكر أن آخر أعمال محمد فراج فيلم "الصندوق الأسود"، من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكى، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.