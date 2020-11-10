مدحت صالح يبدأ حفل مهرجان الموسيقى بأغنية "زى ماهى حبها"..صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم مدحت صالح حفله الغنائى على هامش مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "زى ماهى حبها"، وسط هتافات كبيرة من جميع الحاضرين. وقال بعد الأغنية: "بحبكم ونرجع شوية لأعمال قديمة عشان سمعت إن في ناس عاوزة تسمع قديم". وحرص على حضور الحفل وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وأحمد شوبير وأشرف زكى.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد ابراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحى، أحمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروة حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبو، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق. إلى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حمادة النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.

كما تشارك 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام إلى جانب 24 منتخبا من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو أحمد عامر، المايسترو محمد الموجى، المايسترو صلاح غباشي، المايسترو ايهاب عبدالغفار، المايسترو فاروق البابلي، المايسترو مصطفى حلمى، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.