شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: مربى دقنى عشان "تقاطع طرق" وأحمد السقا بيرتجل فى الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد فراج: "أجسد شخصية سيد فى فيلم (الصندوق الأسود) هجام ومسجل خطر، وبتدور أحداث الفيلم كلها فى مكان واحد، والفيلم كنا مخلصين تصويره من شهر 12، وكان المفترض يعرض فى إجازة نصف العام ولكن لظروف كورونا اتأجل لغاية شهر أكتوبر الماضى".

وأضاف فراج، خلال لقائه فى برنامج "It's Show Time"، تقديم الإعلامية دينا حويدق المذاع على قناة cbc: "احنا بنصور حاليا مسلسل (تقاطع طرق)، والمسلسل ده سبب إنى مربى دقنى، وكان المفروض المسلسل ده نخلصه ويتعرض فى رمضان الماضى، ولكن لظروف كورونا شركة الإنتاج وقفت التصوير، وقرروا إننا نعرضه فى رمضان المقبل".

وعن أحمد السقا قال محمد فراج: "هو أخ وقريب من القلب وأى حد يتكلم معاه يحس إنه يعرفه من فترة وفى كمية جدعنة رهيبة، وهو شخص بيشتغل بجد ومش بيهزر فى الشغل، وعشان كدة ربنا بيكرمه وبيحترم اسمه وبيحترم شغله، وأنا بحبه على المستوى الإنسانى، ولازم اللى بيشتغل معاه ياخد باله لأن السقا بيرتجل فى الأكشن".

يذكر أن آخر أعمال محمد فراج فيلم "الصندوق الأسود"، من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.