شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يعلنها صراحة: لم أجرى مسحة كورونا حتى الآن وأتعامل كأنى مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان آسر ياسين، كواليس إصابته بفيروس كورونا في مهرجان الجونة السينمائى، وقال إنه بمجرد شعوره بأعراض مشابهه لنزلات البرد، هاتف كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم حتى يكونوا حذرين للحفاظ على صحتهم.

أضاف ياسين، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه يتعامل كأنه مصاب بفيروس كورونا رغم أنه لم يجرى المسحة الطبية حتى الآن، متابعا: "عملت اختبار البصل وبأكل فصين ثوم كل يوم ولكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت عليا أعراض كارتفاع في درجات الحرارة وصداع، والدكتور قالى كورونا".

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وتابع آسر ياسين، قائلا: "حابس نفسى في البيت وعازل نفسى بعيدا عن زوجتى وأبنائى، ومررت بثلاثة أيام صعبة ولكن الآن أشعر بتحسن كثيرا، وعندما أتعافى تماما سأجرى المسحة الطبية، وألتزم تماما بالإجراءات الاحترازية".

وفيما يتعلق بطرح جزء ثانى من مسلسل "بـ 100 وش"، فجر آسر ياسين مفاجأة قائلا: "آخر كلام حتى الآن أنه سيكون الجزء الثانى هو فيلم وليس مسلسل ولكن لم تحدد أي تفاصيل بعد".