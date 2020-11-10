شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فايق عزب: والدى مصاب بالتهاب رئوى بكتيرى فى الصدر وفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد نجل الفنان فايق عزب، إن والده كان يجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، موضحا أنه عقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن والده منذ شهر و10 أيام يرقد في المستشفى، مشيرا إلى أنه أجرى مسحة يوم الثلاثاء الماضى، لم تظهر، وأجراها مرة أخرى يوم الخميس الماضى وظهرت إيجابية، أي مصابا بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن والده يحتاج معاملة خاصة، وتم تخصيص غرفة بالعناية المركزة بالمستشفى، حيث أنه في نفس الدور بالمستشفى المتواجدة فيها الفنانة نشوى مصطفى.