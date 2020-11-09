شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لليلى مراد.. بالإيشارب وتحت عنوان بنت الأستاذ زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل الفنانة الكبيرة ليلى مراد عامة وأيقونة بارزة فى تاريخ الفن المصرى فهى القيثارة ذات الصوت الملائكى والطلة الفخمة الجميلة التى تبهرك بجمالها الهادئ ومظهرها الراقى وصوتها العذب ورقتها المذهلة وفنها الذى ينقلك إلى عالم السحر والحواديت.

ليلى مراد هذا الاسم الذى سبق شهرة عظيمات السينما المصرية فاتن حمامة وشادية وماجدة ومديحة يسرى وصباح، والتى احتلت مكاناً ومكانة خاصة حتى فى وجود كوكب الشرق أم كلثوم وعمالقة الفن المصرى وشكلت لوناً خاصاً لا ينافسها فيه أحد، وكات ولا تزال مثل سندريلا الجميلة لساحرة رغم اعتزالها وهى فى عز شهرتها وتألقها ورغم ابتعادها عن الأضواء لسنوات قبل رحيلها منذ سنوات.

ليلى مراد هى ابنة الملحن والموسيقى الكبير زكى مراد الذى تتلمذ على يديه عدد من أقطاب الغناء والموسيقى ، واسمها الحقيقي (ليليان زكي مراد موردخاي)، وتنتمى لأسرة يهودية مصرية ، ولكنها أشهرت إسلامها .

ولدت ليلى مراد في عام 1918، ودرست في مدرسة نوتردام ديزابوتر، وتعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني، وغنت بعدها في العديد من الحفلات، وتقدمت للإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معهم على الغناء بشكل أسبوعي.

بجانب الغناء قدمت ليلى مراد 27 فيلمًا، من أشهرها: (قلبي دليلي، عنبر، ليلى بنت الأغنياء، سيدة القطار، غزل البنات)، وكانت أيقونة من أيقونات السينما وورقتها الرابحة.

تزوجت ليلى مراد من الفنان أنور وجدى وكونا معاً أحد أشهر ثنائيات السينما المصرية ، وبعد طلاقها منه تزوجت من وجيه أباظة وأخيراً تزوجت من المخرج فطين عبدالوهاب وأنجبت منها ابنهما الفنان زكى فطين عبدالوهاب.

اعتزلت القيثارة العمل الفني تمامًا في منتصف الخمسينات وهى في قمة مجدها الفني، ولم تتراجع عن قرارها رغم كل محاولات إثناءها عن هذا القرار حتى وفاتها في عام 1995 عن عمر يناهز 77 عامًا.

ويعرض الخليج 365 صورة نادرة للقيثارة ليلى مراد فى بداية ظهورها الفنى وتبدو فيها وهو ترتدى إيشارب حيث كان من المتعارف عليه وقتها أن ترتدى معظم الفنانات والمطربات غطاء رأس، وتم الإعلان عن اسمها تحت عنوان :" المطربة الجديدة الأنسة ليلى مراد ابنة الأستاذ زكى مراد.