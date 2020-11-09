شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب فى رسالة لـ تركى آل الشيخ:" حمد الله على السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة غياب عن السوشيال ميديا بسبب ظرف صحى نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ، صور جديدة له عبر حسابه على تويتر، ثم أعاد الهضبة عمرو دياب نشر الصور، وكتب عليها قائلا:" حمد الله على السلامة".

وقد أعلن تركى آل شيخ، مؤخرا أن ظرفا صحيا طارئا منعه من العودة إلى الرياض، وغرد عبر حسابه على تويتر وقتها:"للأسف سأضطر لتأجيل عودتي للرياض الحبيبة بسبب ظرف صحي طارئ، نلتقيكم على خير".



عمرو دياب

من ناحية أخري تألق الهضبة عمرو دياب في الحفل الذى أحياه بعد ختام وتوزيع مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة، وشارك الهضبة بصور من الحفل عبر حسابه على إنستجرام، وحرصت نجلته نورالتعليق على الصور، قائلة:" والدى الأسطورة".

حيث قدم الهضبة أغنيات، أماكن السهر، وبرج الحوت، ويتعلموا، ويوم تلات، وأغنية وياه، وأغنيته الجديدة الجو جميل، والأغنية من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر أمير محروس.

تقول كلماتها: "وسط الليل واللمة ببقى فى حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجرى عليك.. واللى مخلى سهرنا جميل والجو جميل عشان إنت جميل.. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة مرة برقصة وقولنا كلام ياه لو كان اليوم فى وجودك 6 أيام".