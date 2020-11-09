شكرا لقرائتكم خبر عن ميج رايان تخطف الأضواء بصحبة ابنتها ديزى فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة العالمية ميج رايان في أحدث ظهور لها خلال تسوقها في لوس أنجلوس هذا الأسبوع، حيث شوهدت مع ابنتها ديزي فى حى سانتا مونيكا خلال تسوقهما بعد أيام من احتفالات الهالوين.

وظهرت الفنانة الأمريكية ميج رايان برفقة ابنتها ديزي وهما يخرجان من متجر Trader Joe، حيث كانت ديزي تدفع عربة مليئة بالحقائق أثناء عودتهما عبر ساحة انتظار السيارات إلى سيارتهما، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



النجمة ميج رايان بصحبة ابنتها

وارتدت الفنانة العالمية البالغة من العمر 58 عاما بنطلون أخضر فضفاض وجاكت أسود، وحذاء رياضي رمادي، كما أكملت إطلالتها بنظارة شمسية داكنة حيث كانت تحمل إحدى يديها على العربة بينما دفعتها ديزي من الخلف.

وارتدت ميج رايان وابنتها أقنعة واقية على أفواههما وأنوفهما التزامًا ببروتوكولات الصحة والسلامة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي لا يزال مستمرا، وأسفر عن إصابة 10 ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.



ميج رايان مع ابنتها

فيما احتفظت ديزي، البالغة من العمر 16 عامًا، بإطلالة غير رسمية حيث ارتدت بنطلون جينز أزرق مع جاكت أزرق فوق قميص أبيض.

وتبنت رايان، ديزي في عام 2006 عندما كانت تبلغ من العمر 14 شهرًا فقط، خلال توقف دام أربع سنوات عن أضواء هوليوود للتركيز على الأسرة. فيما شوهد الثنائي كثيرا في المناسبات العامة العرضية على مر السنين.