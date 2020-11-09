شكرا لقرائتكم خبر عن "ربع قيراط" يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عرض الحلقة الثالثة حكاية "ربع قيراط" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" تصدر هاشتاج باسم الحكاية تريند تويتر، وتغزل المغردون في أداء النجمة ريهام عبد الغفور، مؤكدين أنها أكثر من رائعة في طريقة التمثيل، وإحساسها الذى لا يوصف ويصل للمشاهد فى الحال.





"ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".