شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تلغى جولتها فى 2021 وتتجه للحفلات الافتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت أزمة COVID-19 إلى توقف صناعة الموسيقى الحية بشكل أساسي منذ أن تم اعتبار الفيروس وباءً في منتصف مارس، ونتيجة لذلك، لجأ النجوم حول العالم منذ ذلك الحين إلى إقامة حفلات موسيقية افتراضية كوسيلة للبقاء في دائرة الضوء والبقاء على صلة بمحبيهم وجمهورهم حول العالم.



بيونسيه

ومع سقوط ألبومها المنفرد مؤخرا، ونتيجة للفوضي بسبب فيروس كورونا، قررت النجمة العالمية بيونسية إلغاء جولتها العالمية لعام 2021 والانضمام إلى صفوف الفنانين الذين سيقدمون حفلات من خلال البث المباشر ، وفقًا لصحيفة The Sun.

وكانت قد تألقت النجمة العالمية بيونسيه بفستان أحمربدون ظهر، وذلك في جلسة تصوير لتتصدر بها غلاف مجلة British Vogue ديسمبر 2020، وناقشت بيونسيه خلال حوارها مع المجلة مهامها كأم وكونها سيدة أعمال.

كما تحدثت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا عن كيف بدأت تربية النحل وأنها علمت أطفالها أنهم "ليسوا أصغر من أن يساهموا في تغيير العالم".

وظهرت بيونسيه بأكثر من فستان خلال جلسة التصوير لكن أكثر ما أثار الجدل الفستان الأحمر الذي كشف عن ظهرها بالكامل، وهو من تصميم Christopher John.