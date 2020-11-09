شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: توقف العنف ضد المرأة بيبدأ من عندِك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة ليلى علوى السيدات والبنات والمرأة بشكل عام، بعدم الصمت أو السكوت أمام العنف، حيث نشرت ليلى علوى عبر حساباتها على السوشيال ميديا، صورة وهى ترتدى كمامة سوداء، مكتوب عليها، "مش عادي"، وعلقت ليلى، "ما تسكتيش أبدًا على حقِك، توقف العنف ضد المرأة بيبدأ من عندِك، بيبدأ بصوتٍك وبشجاعة صغيرة منٍك.. لأن سكوتٍك مش عادي.. مبادرة لتسليط الضوء علي قضايا العنف ضد المرأة"



ليلى علوى

قبل أيام استعانت النجمة ليلى علوى، بمجموعة من المشاهد لفيلمها "خرج ولم يعد"، لتهنئ متابعيها بعيد الحب المصرى، حيث نشرت ليلى علوى الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلقت قائلة، "في يوم الحب، حابة نفتكر سوا فيلم خرج ولم يعد.. قصة حب مصري أصيلة، بتبدأ في الريف، ببساطته وهدوئه وجماله وتفاصيله.. وبرؤية الراحل محمد خان، عرفنا معنى الحب البعيد عن صخب المدينة، مع "خيرية" و "عطية"، وازاي حبها ببساطتها وتلقائيتها وحب حياتها وحس بالانتماء ليها".

من ناحية أخرى رشح القائمون على مسلسل "بين السما والأرض"، الفنانة الكبيرة ليلى علوى، للمشاركة في بطولة المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، كما تم ترشيح النجم هانى سلامة للمشاركة في بطولة المسلسل، ولكن لم يحسم الثنائى مشاركتهما في المسلسل حتى الآن، كما تم وضع قائمة كبيرة من الفنانين ستشارك في العمل، وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .