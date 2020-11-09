شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: عيطنا فى آخر يوم تصوير "الممر" وبعتبر نفسى دخلت الجيش بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد فراج: "فيلم الممر من أحلى التجارب اللى عملتها فى حياتى عشان عوامل كتير جدا، أولها إن الفيلم من إخراج شريف عرفة وكل عوامل الفيلم من ديكور ومزيكا وإضاءة وكل حاجة، ثانيا بنقدم موضوع عن أبطال حقيقية من قواتنا المسلحة فى نكسة 67، فدى حاجة أى ممثل سواء كبر حجمه أو صغر يتشرف إنه يكون جزء منها".

وأضاف فراج، خلال لقائه فى برنامج "It's Show Time"، تقديم الإعلامية دينا حويدق المذاع على قناة cbc: "دور العسكرى هلال كان صعبا لعدة أسباب، أولا شخصية صعيدية، وعنده قصة حب وعنده قصة انتماء لبلده ومش عاوز ينزل إجازة من ساعة ما نزل الحرب عشان قلبه على البلد، وبعتبر إنها تجربة ربنا كلل جهدى بيها".

وتابع: "واحنا بنفركش فى آخر يوم تصوير عيطنا لأننا صورنا 42 يوما بالعدد فى 6 شهور وقبلها بروفات شهرين، فالإجمالى 8 شهور عايشين كفريق عمل سوا، غير شهر بندرب، وأنا مدخلتش جيش ولكن دخلته فى فترة الفيلم ده، وعلى قد ما التجربة متعبة أوى، وكنا بنقعد وقت كبير فى الصحراء، إلا إنه كان على قلبنا زى العسل".

واستكمل الفنان محمد فراج: "أنا كنت منفعل جدا فى الشخصية دى، وكنت متأثر بيها أوى عشان العوامل اللى قلت عليها ومؤمن بيها أوى وكان نفسى ييجى وقت أعمل حاجة كدة، ومن احترافية العمل وجودة الناس اللى شغالة فيه، لأن الفيلم عندنا 5 لكنات مختلفة بخمس شخصيات مختلفة، وكل واحد له مراجع معاه عشان كل واحد يعرف إزاى اللكنة تتنطق، ولو جاتلى تجربة زى فيلم الممر تانى هاعملها وأنا مغمض عينى".

عن أقرب الأعمال إلى قلبه قال، فيلم "ألف مبروك" موضحا: "لإنه كان أول حاجة ليا فى السينما، وأنا أصلا بحب أحمد حلمى جدا وأول مرة لما روحت التصوير كانت ركبى بتخبط فى بعض، وكمان المشهد اللى عملته فى مسلسل الجماعة فى الجزء الأول، بعتبرهم فرقوا معايا فى شغلى جدا".