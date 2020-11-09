شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة للمونودراما يفتح باب المشاركة فى دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة ملتقى أيام القاهرة للمونودراما ، فتح باب تلقي نصوص المونودراما المشاركة بمسابقة الكتابة المسرحية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة د. إيناس عبد الدايم .

وقال الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان أن دور المهرجان هو دعم فن المونودراما وتنشيط كل مجالاته وعناصره المسرحية، ومن أهمها «التأليف»، مؤكدا أن استقبال هذه النصوص يبدأ من منتصف نوفمبر وحتى أول يناير 2020 .

كانت إدارة أيام القاهرة للمونودراما قد أعلنت من قبل عن مد باب التقديم للعروض المصرية حتى منتصف نوفمبر الحالي ويذكر أن الدورة السابقة أقيمت في فبراير الفائت وفد حفلت بمشاركة أكثر من ١٥ دولة وحلت روسيا ضيف شرف للمهرجان.

المونودراما فن من الفنون الدرامية وهو من أشكال المسرح التجريبي التي تطورت وأتسعت رقعتها خلال القرن العشرين والقائمة على ممثل واحد يسرد الحدث عن طريق الحوار , يتم تعريف المونودراما على أنها " خطبة أو مشهد مطول يتحدث خلاله شخص واحد، وهو نص مسرحي أو سينمائي لممثل واحد ، وهو المسؤول عن إيصال رسالة المسرحية ودلالاتها جنباً إلى جنب عناصر المسرحية الأخرى، وفي بعض الأحيان يستعمل تعبير رديف هو عرض الشخص الواحد One Man Show، أو الـ solo play عند الألمان. والمونودراما بهذا المعنى تختلف عن المونولوج Monologue كما تشرحه الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica وهو " حديث مطول لشخصية مسرحية.