شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ للمسرح الشبابى يكشف عن تفاصيل دورته الـ5 فى مؤتمر صحفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى عن تفاصيل دورته الخامسة التى ستنطلق يوم 16 نوفمبر فى مؤتمر صحفى أقيم منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الرئيس الشرفى للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس المهرجان مازن الغرباوى، وعدد من الفنانين والمسرحيين المشاركين فى تلك الدورة الاستثنائية .

قدمت الفنانة لقاء سويدان المؤتمر، وبدأت حديثها بالترحيب بالحضور، وتقديم سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب رئيس شرف المهرجان، والتى أعلنت عن بدء المؤتمر الصحفى قائلة: "بسم الله نبدأ المؤتمر الصحفى للدورة الخامسة، حيث يتوج هذه الدورة اسم الفنانة الغائبة الحاضرة بقوة سناء جميل".

كما وجه الفنان والمخرج مازن الغرباوى، رئيس المهرجان، الشكر والتحيه لكل من وقف بجانب المهرجان، وقال: "نعلم كم التحديات التى مر بها العالم، والتى واجهتنا اثناء التحضير للدورة الخامسة، لولا دعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة، ما كان استطاع المهرجان أن يظهر للنور هذا العام، وأتوجه لهم بالشكر والعرفان، لهم لدعمهم المهرجان بجانب كل من: الهيئة الدولية للمسرح، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكاديمية الفنون، المجلس الأعلى للثقافة، قطاع الإنتاج الثقافي".

وأضاف الغرباوى: "مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الخامسة يضم فى لجان تحكيمه قامات مسرحية وفنانين من مختلف دول العالم، ففى مسابقة العروض المسرحية الكبرى تضم اللجنة كلا من الفنانة الأردنية أمل الدباس رئيسا للجنة، وفى عضويتها كل من الفنان نضال الشافعى من مصر والفنان والكاتب خالد الرويعى من البحرين، وفى لجنة التحكيم الدولية لمسابقة المونودراما تضم فى عضويتها الفنانة مروة عبدالمنعم من مصر والمخرج والفنان الكينى كيفين كيمانى والمخرج الدكتور خالد الزدجالى من سلطنة عمان .

وقدم الغرباوى الدكتور أيمن الشيوى لجنة تحكيم مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، وقال: "الدكتور الفنان أيمن الشيوى رئيسا وعضوية كل من الفنان على مهدى من السودان، والفنانة الدكتورة مارينا ديمتريجيفك .

وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر: "تشجيعا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى مسابقة المسرح الشبابى للتأليف المسرحى وتحمل هذا العام اسم الكاتب الراحل الدكتور أحمد سخسوخ، والتى تكونت لجنة تحكيمها من الدكتور والكاتب سامى الجمعان من السعودية، والدكتور والكاتب مفلح العدوان من الأردن، والكاتب أيمن سلامة من مصر، ومقرر ومنسق تلك اللجنة الناقدة داليا همام من مصر، وفاز فى تلك المسابقة أحمد جمال صادق وشهرته أحمد أبو دياب عن نص (ثاقب النايات) مونودراما، وعبده الحسينى عن نص (ترجمان الأشوق)، ومحمد عبدالرحمن عن نص (أبناء الغد)، أما مسابقة العمل الأول للشباب (جائزة عصام السيد) فقد تقدم للتسابق فيها 25 عرضا مسرحيا لـ25 مخرجا شابا من كل محافظات مصر، وفاز بالمركز الأول من القاهرة محمد هشام عن عرض (أصحاب السعادة)، وفاز أشرف محمد على من الإسكندرية بالمركز الثانى عن عرض (ماراصاد)، أما المركز الثالث فكان من نصيب مايكل مجدى من محافظة الجيزة عن عرض (الدخان) وحكم تلك المسابقة كل من الدكتورة الفنانة رانيا فتح الله والدكتور المخرج محمد الشافعى والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم أما عن ورش المهرجان فيقدم المهرجان هذه الدورة ورشة العمل التدريبية بقيادة الدكتور الفنان علاء قوقة".

كما قدمت الدكتورة إنجى البستاوى، مدير المهرجان، أسماء المكرمين وقالت: "يكرم المهرجان عددا من نجوم المسرح فى مصر والوطن العربى منهم الفنانة حنان مطاوع، ويمنحها درع المهرجان الشبابى ويكرم النجم بيومى فؤاد ويمنحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديرى، وتكريم الفنان اللبنانى قاسم اسطنبولى كأفضل شخصية عربية شابة لعام 2019 والمخرج المصرى إسلام إمام كأفضل شخصية مصرية شابة لعام 2019.

وأعلن الفنان محسن منصور، عضو اللجنة العليا للمهرجان، أسماء لجنة المشاهدة التى تتكون من: المخرجة كريمة بدير والمخرج سامح مجاهد والفنان طارق صبرى، والسينوغرافى محمود صبرى والناقد والكاتب الدكتور ياسر علام 10 عروض مسرحية هى التى ستشارك فى الدورة الخامسة فى مختلف مسابقات المهرجان، ومن تلك العروض فى مسابقة العروض الكبرى يشارك 4 عروض هى "هاملت 1982" إخراج فكرت سالم من العراق ومسرحية "إيزيس" للمخرجة كريمة بدير من جمهورية مصر العربية ومسرحية "أرض بلا أحلام" للمخرج باولو أليسندرى من إيطاليا، ومسرحية "الوحوش الزجاجية إخراج: يوسف الأسدى من مصر وفى مسابقة المونودرما تم اختيار عرض " حلم هاملت " للمخرج مينتور جمبراج من كوسوفو، وعرض "صورة ماريا" للمخرجة منار زين من مصر، وعرض "قوم يابا" للمخرج قاسم اسطنبولى من لبنان، أما فى مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية فيشارك فيها 3 عروض مسرحية هى "عجاف+200" من ليبيا وإخراج وسيم بورويص، و"أغنية على الممر" من مصر إخراج بدر الأحمدى، ومسرحية "أبى رجلا" من إسبانيا للمخرج ألبرتو سابينك، كما سيكون هناك العرض الشرفى "خط التماس" من المملكة الأردنية الهاشمية .