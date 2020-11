شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر يستعد لتصوير الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة "Has Fallen" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "Millennium Media" عن البدء فى إعداد الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة "Has Fallen"، للنجم العالمي جيرارد بتلر الذي يستعد للفيلم الجديد، حسبما ذكر موقع "variety".

وذكر تقرير نشره موقع "variety" الناطق باللغة الإنجليزية، أن تصوير فيلم Night Has Fallen سيكون في استوديوهات "Nu Boyana Studios " التابعة لشركة ميلينيوم في بلغاريا وجميع أنحاء أوروبا.

ويعمل على إنتاج فيلم "Night Has Fallen" كل من ليس ويلدون، وياريف ليرنر، وآلان سيجل، وبتلر، بينما يأتي على رأس المنتجون التنفيذيون آفي ليرنر وتريفور شورت و بواز ديفيدسون ، ورئيس شركة ميلينيوم ميديا ​​جيفري جرينستين وجوناثان يونجر.

وتم إطلاق سلسلة الأفلام في عام 2013 مع فيل "Olympus Has Fallen" ، يليه "London Has Fallen" في عام 2016 و "Angel Has Fallen" ، حيث حققت أفلام "Fallen" الثلاثة مجتمعة أكثر من 500 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وفي العام 2019، أعلنت شركة Lionsgate عن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، أن الجزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليون و 365 الف دولار حينما تم طرحه في أغسطس 2018، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.