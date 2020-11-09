شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تمارس اليوجا على البحر برفقة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ناهد السباعى جمهورها ومتابعيها بمجموعة من الصور، أثناء ممارستها رياضة اليوجا على البحر، وأيضا صورة أخرى مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، حيث نشرت ناهد السباعى صورها وعلقت عليها: "كلما زادت عاصفة كلما كان قوس قزح أكثر إشراقا".



ناهد السباعى



ناهد مع والدتها

وقبل أيام أحيت الفنانة ناهد السباعى الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، عبر حسابها على إنستجرام.



ناهد

وكتبت ناهد السباعى قائلة: "عدت سنة وكإنه لسه امبارح فاكرة كل حاجة بتفصيلها الصعبة وفاكرة كلامك عن موتك ولسه مستغربة إزاى كنت حاسس.. اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين واغفر لنا وله يالله وافسح له فى قبره ونور له فيه".

وحلت يوم السبت الماضى الذكرى الأولى لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد الوسط الفني و جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة ومات وحيدا.