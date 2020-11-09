شكرا لقرائتكم خبر عن النجم سكوت ديسيك بصحبة أميليا هاملين بعد أسبوع من احتفالات الهالوين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور نحو أسبوع من احتفالهما بالهالوين، التقى النجم العالمي سكوت ديسيك بصديقته أميليا هاملين البالغة من العمر 19 عامًا، وذلك بعد توتر علاقته مع عارضة الأزياء العالمية صوفيا ريتشي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



النجم سكوت ديسيك

واصطحب الفنان العالمي سكوت ديسيك، البالغ من العمر 37 عامًا، ابنة ليزا رينا وهاري هاملين البالغة من العمر 19 عامًا لتناول العشاء في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا خلال هذا الأسبوع.



عشاء جمع سكوت ديسيك بأميليا هاملين

وشارك سكوت ديسيك جمهوره عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بانستجرام، لقطة من العشاء الذي كان عبارة عن أطباق من المكرونة الموجودة على مائدة الطعام. كما نشرت أميليا هاملين لقطة مماثلة من العشاء، معلقة على الصورة بقولها :"عشاء عائلي".



سكوت ديسيك

لقاء النجم سكوت ديسيك وأميليا هاملين كان الثاني، بعد وصولهما معًا حفلة عيد ميلاد كيندال جينر الذي اتسم بطابع الهالوين، حيث شوهد كلاهما عند وصولهما إلى الحفلة، التي أقيمت في أحد قنادق ويست هوليود.

وفي وقت سابق، ألغت النجمة والسوبر موديل الشهيرة صوفيا ريتشى متابعتها لصديقها نجم تلفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام " وذلك بعد أن شوهد فى موعد غرامى مع عارضة الأزياء بيلا بانوس.