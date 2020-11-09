شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يعرب عن سعادته لتصدر "ما وراء الطبيعة" فى 3 دول أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج عمرو سلامة، عن سعادته لتصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة" قائمة الـ"top 10" في 3 دول أجنبية، ونشر عمرو سلامة عبر حسابه على تويتر صورة القائمة، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: "فرنسا وألمانيا وبلجيكا ينتفضون".



عمرو سلامة

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.