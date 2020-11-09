شكرا لقرائتكم خبر عن ‎صلاح عبد الله يشيد بحواره على تليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم صلاح عبد الله بحواره الذى أجراه معه الكاتب الصحفى رئيس قسم الفن عمرو صحصاح بتليفزيون الخليج 365 خلال صفحته على "فيس بوك"، حيث قام بنشر لينك الحوار وعلق عليه قائلا: "الليلة الذئاب مع موعد مع السعادة 11 مساءا على DMC ، وكلام ماتقلش للصحصاح".

وكان النجم صلاح عبد الله قد صرح لتليفزيون الخليج 365 ببعض التصريحات حيث قال: "مسلسل ذئاب الجبل كان جميلا جدا وكان مسلسلا صعبا ومر بظروف صعبة جدا وغير طبيعية، وحدث خلال فترة العمل أكثر من حالة وفاة، الأمر الذى جعلنا جميعا في حالة صدمة وذعر، والمسلسل كان عبارة عن 16 حلقة فقط، ولى ذكريات كثيرة معه".

وأضاف صلاح عبد الله: "بالرغم من أن المسلسل تم إذاعته خارج السباق الرمضاني إلا أنه خلق حالة جميلة، والجمهور كان يتابعه، بالأخص جمهور الصعيد الذي بدأ يظبط ارتباطاته سواء عزاء أو فرح أو موعد على ميعاد عرض المسلسل في التليفزيون، إما قبل الحلقة أو بعدها، وفريق العمل أثناء تصوير المسلسل كان يشعر أنه سيقدم عملا جيدا، وهذا الأمر يظهر منذ اللحظة الأولى لقراءة سيناريو المسلسل".

وتابع صلاح عبد الله: "ورق محمد صفاء عامر رحمه الله عليه، والذي له مكانة كبيرة لدى، وهو صاحب فضل كبير علىّ، جميل للغاية، وعلى الأخص فى الدراما الصعيدية، حيث كان متميزا فيها للغاية، بالإضافة للمخرج مجدى أبو عميرة الذي اشتهر بالدراما التليفزيونية، وهو دائما ما يجعل الممثلين معه دائمى التوهج، وخلال المسلسل وضعت بعض لمساتي على الدور وساعدني على ذلك المؤلف والمخرج، وكذلك الفنان أحمد عبد العزيز كبطل للعمل".

وأضاف صلاح عبد الله: "عندما كانوا يبلغوا محمد صفاء عامر بإحدى إضافاتي على الدور كان يقول (دي أحلى من اللي أنا كاتبها)، وربنا أكرمني خلال مسيرتي الفنية الطويلة التي يتم تكريمي عليها في المهرجان الإسكندرية السينمائى فى هذه الدورة، أن أعمل مع الكثير من المؤلفين ولم يحدث في مرة أن اعترض أحدهم على إضافاتي في الأدوار التي أقدمها، لأنهم يعرفوا أنه حين يضيف صلاح عبد الله كلمة كأننى أخذت هذه الكلمة من (مخ المؤلف) فلديهم ثقة فىّ".

وعن لزمته فى مسلسل ذئاب الجبل "ماتقفلش معايا أمال" قال: "هذه الجملة أنا من قمت بإضافتها وقد حدث موقف بسببها، حيث المرة الأولى التى قلتها فى إحدى مشاهدى مع الفنان أحمد عبد العزيز كان صفاء عامر موجودا فى موقع التصوير، وانتاب مجدى أبو عميرة القلق ولكن أعجبته جدا وتم تثبيتها فى المسلسل"، وأضاف: "من أكثر المواقف التى أتذكرها فى المسلسل هى الظروف التى حدثت وسنحت الفرصة لى أن أمثل فى هذا المسلسل فأقول حينها (كل شيء قسمة ونصيب ولو مكتوب شيء ومقسوم ستأخذه) ولكن يبقى السعى".