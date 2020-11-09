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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يشيد بحواره على تليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم صلاح عبد الله بحواره الذى أجراه معه الكاتب الصحفى رئيس قسم الفن عمرو صحصاح بتليفزيون الخليج 365 خلال صفحته على "فيس بوك"، حيث قام بنشر لينك الحوار وعلق عليه قائلا: "الليلة الذئاب مع موعد مع السعادة 11 مساءا على DMC ، وكلام ماتقلش للصحصاح".
وكان النجم صلاح عبد الله قد صرح لتليفزيون الخليج 365 ببعض التصريحات حيث قال: "مسلسل ذئاب الجبل كان جميلا جدا وكان مسلسلا صعبا ومر بظروف صعبة جدا وغير طبيعية، وحدث خلال فترة العمل أكثر من حالة وفاة، الأمر الذى جعلنا جميعا في حالة صدمة وذعر، والمسلسل كان عبارة عن 16 حلقة فقط، ولى ذكريات كثيرة معه".
وأضاف صلاح عبد الله: "بالرغم من أن المسلسل تم إذاعته خارج السباق الرمضاني إلا أنه خلق حالة جميلة، والجمهور كان يتابعه، بالأخص جمهور الصعيد الذي بدأ يظبط ارتباطاته سواء عزاء أو فرح أو موعد على ميعاد عرض المسلسل في التليفزيون، إما قبل الحلقة أو بعدها، وفريق العمل أثناء تصوير المسلسل كان يشعر أنه سيقدم عملا جيدا، وهذا الأمر يظهر منذ اللحظة الأولى لقراءة سيناريو المسلسل".
وتابع صلاح عبد الله: "ورق محمد صفاء عامر رحمه الله عليه، والذي له مكانة كبيرة لدى، وهو صاحب فضل كبير علىّ، جميل للغاية، وعلى الأخص فى الدراما الصعيدية، حيث كان متميزا فيها للغاية، بالإضافة للمخرج مجدى أبو عميرة الذي اشتهر بالدراما التليفزيونية، وهو دائما ما يجعل الممثلين معه دائمى التوهج، وخلال المسلسل وضعت بعض لمساتي على الدور وساعدني على ذلك المؤلف والمخرج، وكذلك الفنان أحمد عبد العزيز كبطل للعمل".
وأضاف صلاح عبد الله: "عندما كانوا يبلغوا محمد صفاء عامر بإحدى إضافاتي على الدور كان يقول (دي أحلى من اللي أنا كاتبها)، وربنا أكرمني خلال مسيرتي الفنية الطويلة التي يتم تكريمي عليها في المهرجان الإسكندرية السينمائى فى هذه الدورة، أن أعمل مع الكثير من المؤلفين ولم يحدث في مرة أن اعترض أحدهم على إضافاتي في الأدوار التي أقدمها، لأنهم يعرفوا أنه حين يضيف صلاح عبد الله كلمة كأننى أخذت هذه الكلمة من (مخ المؤلف) فلديهم ثقة فىّ".
وعن لزمته فى مسلسل ذئاب الجبل "ماتقفلش معايا أمال" قال: "هذه الجملة أنا من قمت بإضافتها وقد حدث موقف بسببها، حيث المرة الأولى التى قلتها فى إحدى مشاهدى مع الفنان أحمد عبد العزيز كان صفاء عامر موجودا فى موقع التصوير، وانتاب مجدى أبو عميرة القلق ولكن أعجبته جدا وتم تثبيتها فى المسلسل"، وأضاف: "من أكثر المواقف التى أتذكرها فى المسلسل هى الظروف التى حدثت وسنحت الفرصة لى أن أمثل فى هذا المسلسل فأقول حينها (كل شيء قسمة ونصيب ولو مكتوب شيء ومقسوم ستأخذه) ولكن يبقى السعى".
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