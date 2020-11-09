شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تحيى حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة نادية مصطفى، غدا الثلاثاء، حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية فى الثامنة مساء، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى الدورة 29، والتى تغنى خلالها باقة مميزة من أغنياتها الشهيرة.

وكانت الفنانة نادية مصطفى أحيت حفلا غنائيا في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، كما أحيت حفلا ضمن فعاليات المهرجان أيضا بالإسكندرية، حيث نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لأعمال عمالقة الفن محمد سلطان، حلمى بكر، جمال سلامة، أحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

وكرم المهرجان هذا العام عددا من الشخصيات التى أثرت الحياة الفنية، أبرزهم فريق الأصدقاء وهم منى عبد الغنى وحنان وعلاء عبد الخالق الذى اعتذر بسبب ظروف خاصة به، كما تم تكريم الموسيقار يحيى مهدى، محمد قطب، عارف الكمان محمود عثمان، عازف الناى محمد عبد النبى، الباحثة ماجدة عبد السميع، المطرب ماهر العطار، فنان الخط العربى مصطفى عمرى، الشاعر بخيت بيومى، إضافة إلى تكريم خاص لكل من الموسيقار محمد سلطان وحلمى بكر وجمال سلامة.

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضمنت 29 حفلا لـ 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبة، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.