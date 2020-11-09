تعرف على التفاصيل الكاملة للدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي عن تفاصيل دورته الخامسة التي ستنطلق يوم 16 نوفمبر في مؤتمر صحفي أقيم اليوم، بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس المهرجان مازن الغرباوي وعدد من الفنانين والمسرحيين المشاركين في تلك الدورة الاستثنائية

وقدم المؤتمر الفنانة لقاء سويدان التي بدأت حديثها بالترحيب بالحضور، وتقديم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب رئيس شرف المهرجان، والتي أعلنت عن بدء المؤتمر الصحفي قائلة: "بسم الله نبدأ المؤتمر الصحفي للدورة الخامسة، حيث يتوج هذه الدورة اسم الفنانة الغائبة الحاضرة بقوة سناء جميل".

كما وجه الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، الشكر والتحية لكل من وقف بجانب المهرجان، قائلا: نعلم كم التحديات التي مر بها العالم، والتي واجهتنا أثناء التحضير للدورة الخامسة، لولا دعم مؤسسات الدولة، و على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة، ما كان استطاع المهرجان أن يظهر للنور هذا العام، وأتوجه لهم بالشكر والعرفان، لدعمهم المهرجان بجانب كل من الهيئة الدولية للمسرح، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة، وقطاع الإنتاج الثقافي

وأضاف: "مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة يضم في لجان تحكيمه قامات مسرحية وفنانين من مختلف دول العالم ففي مسابقة العروض المسرحية الكبرى تضم اللجنة كلا من الفنانة الأردنية أمل الدباس رئيسا للجنة وفي عضويتها كل من الفنان نضال الشافعي من مصر والفنان والكاتب خالد الرويعي من البحرين ، وفي لجنة التحكيم الدولية لمسابقة المونودراما تضم في عضويتها الفنانة مروة عبدالمنعم من مصر والمخرج والفنان الكيني كيفين كيماني والمخرج الدكتور خالد الزدجالي من سلطنة عمان".

وقدم الدكتور أيمن الشيوي لجنة تحكيم مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية وقال: "الدكتور الفنان أيمن الشيوي رئيسا وعضوية كل من سعادة السفير الفنان علي مهدي من السودان والفنانة الدكتورة مارينا ديمتري كيفك".

وقال الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر: تشجيعا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مسابقة المسرح الشبابي للتأليف المسرحي".

وتحمل المسابقة هذا العام اسم الكاتب الراحل الدكتور أحمد سخسوخ والتي تكونت لجنة تحكيمها من الدكتور والكاتب سامي الجمعان من السعودية والدكتور والكاتب مفلح العدوان من الأردن والكاتب أيمن سلامة من مصر ومقرر ومنسق تلك اللجنة الناقدة داليا همام من مصر وفاز في تلك المسابقة أحمد جمال صادق وشهرته أحمد أبو دياب عن نص " ثاقب النايات " مونودراما ، و عبده الحسيني عن نص " ترجمان الأشواق " ومحمد عبدالرحمن عن نص " أبناء الغد " ، أما مسابقة العمل الأول للشباب ( جائزة عصام السيد ) فقد تقدم للتسابق فيها 25 عرضا مسرحيا لـ25 مخرجا شابا من كل محافظات مصر ، وفاز بالمركز الأول من القاهرة (محمد هشام ) عن عرض "أصحاب السعادة".

وفاز أشرف محمد على من الإسكندرية بالمركز الثانى عن عرض "ماراصاد"، أما المركز الثالث فكان من نصيب مايكل مجدى من محافظة الجيزة عن عرض "الدخان".

وحكم تلك المسابقة كل من الدكتورة الفنانة رانيا فتح الله والدكتور المخرج محمد الشافعي والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم أما عن ورش المهرجان فيقدم المهرجان هذه الدورة ورشة العمل التدريبية بقيادة الأستاذ الدكتور الفنان علاء قوقة .

كما قدمت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان أسماء المكرمين وقالت : يكرم المهرجان عددا من نجوم المسرح في مصر والوطن العربي منهم الفنانة حنان مطاوع ويمنحها درع المهرجان الشبابي ويكرم النجم بيومي فؤاد ويمنحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديري، وتكريم الفنان اللبناني قاسم اسطنبولي كأفضل شخصية عربية شابة لعام (2019 ) والمخرج المصري إسلام إمام كأفضل شخصية مصرية شابة لعام (2019)

وقال الفنان محسن منصور عضو اللجنة العليا للمهرجان أسماء لجنة المشاهدة التي تتكون من المخرجة كريمة بدير والمخرج سامح مجاهد والفنان طارق صبري والسينوغرافيا محمود صبري والناقد والكاتب الدكتور ياسر علام 10 عروض مسرحية هي التي ستشارك في الدورة الخامسة في مختلف مسابقات المهرجان ومن تلك العروض في مسابقة العروض الكبرى يشارك 4 عروض هي "هاملت 1982" إخراج فكرت سالم من العراق ومسرحية " إيزيس " للمخرجة كريمة بدير من جمهورية مصر العربية ومسرحية " أرض بلا أحلام " للمخرج باولو أليسندري من إيطاليا ومسرحية " الوحوش الزجاجية إخراج : يوسف الأسدي من جمهورية مصر العربية وفي مسابقة المونودراما تم اختيار عرض " حلم هاملت " للمخرج مينتور جمبراج من كوسوفو ، وعرض " صورة ماريا " للمخرجة منار زين من مصر وعرض " قوم يابا " للمخرج قاسم إسطنبولي من لبنان.

أما في مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية فيشارك فيها 3 عروض مسرحية هي : " عجاف+200 " من ليبيا وإخراج: وسيم بورويص و" أغنية على اليبيا وإخراج: وسيم بورويص و" أغنية على الممر " من مصر إخراج: بدر الأحمدي ومسرحية " ابي رجلا " من اسبانيا للمخرج البرتو سابينك كما سيكون هناك العرض الشرفي "خط التماس " من المملكة الأردنية الهاشمية .

وقدم محمود الحديني أهم الفعاليات في المهرجان وقال: ندوة عن الفنانة سناء جميل حامل اسم الدورة ويديرها الكاتب الصحفي مفيد فوزي ويتحدث فيها النجم الكبير محمد صبحي عن تجربته مع سناء جميل في مسرحية " الزيارة " وأيضا تتحدث الفنانة القديرة سميحة أيوب عن علاقتها بسناء جميل ، ويقيم المهرجان أول مناظرة مسرحية عن 150 سنة مسرح مصري ويحكم المناظرة الفنان الكبير محمود الحديني ويناظر فيها الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج مع الدكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ الأكاديمي بجامعة حلوان ، كما يشهد المهرجان حفل توقيع كتاب "جسد الممثل بين الحركة المعتادة و الحركة المعبرة" للدكتور مدحت الكاشف وحفل توقيع كتاب " دراما الطفل في عمان " للدكتور خالد الزدجالي كما يقيم المهرجان 5 مؤتمرات صحفية للنجوم المكرمين بالإضافة لملتقي فكري بعنوان " المسرح الشبابي صناعة ثقافية للتنمية مستدامة " يتحدث فيه أشرف زكي وخالد جلال وسامح مهران وهشام عزمي وآخرين.