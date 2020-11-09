مخرج فيلم "مفقود": التمويل كان أصعب مراحل فيلمي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت اليوم ندوة الفيلم اللبناني "مفقود" والذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال 36 والتي تحمل اسم الفنان عزت العلايلي وذلك بحضور مخرج الفيلم بشير أبو زيد وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي.

وقال بشير: "أصعب مرحلة مررت بها هي التمويل خاصة أنها التجربة الأولى لي في الروائي الطويل وكانت متمثلة في عناصر التصوير خاصة أن الممثلين لم يحصلوا على أجور ضخمة".

وأضاف بشير أن الفيلم استغرق ما يقرب من خمسة سنوات وهو من وحي خياله وممزوج ببعض الأحداث من الواقع الذي نعيشه في لبنان خاصة أن هناك كثير من المفقودين هناك سواء بسبب الحرب الأهلية أو العدوان الإسرائيلي كما تم تصوير الفيلم بكاميرا واحدة.

وأوضح بشير أن الفيلم كان مكتوبا بالتسلسل الزمني للأحداث بشكل طبيعي ولكن لم يكن راضيا على هذا الأمر، فكان التطوير الحقيقي للفيلم في المونتاج، حيث وجد أنه لابد من حذف بعض المشاهد الخاصة بشخصيات غير محورية في الأحداث، وقرر التركيز على الشخصيتين الأساسيين وهما الشاب الذي فقد وهو صغيرا وأمضى رحلته وقرر أن يعيش حياته بشكل طبيعي وهو الحدث الأهم بالنسبة له ولكن دون التأثير على باقي الأحداث.

وعن سر اختياره أغنية يا مسافر وحدك بدلا من أغنية أخرى لفيروز التي تعد رمز لبناني.

وأضاف بشير: "اختيار شخصي يتعلق بي أكثر من اختيار آخر خاصة أنني أفضل أغنية يا مسافر وحدك للمطرب محمد عبد الوهاب عن أغاني المطربة فيروز، كما أنني دائم الاستعانة بها في كثير من أعمالي القصيرة".

وأوضح بشير أنه استعان بمدير تصوير في أول تجربة سينمائية له ولكنه كان حريصا على تقديم صورة تعبير عن حالة الأبطال وقصة حبهما بشكل عميق.