تراند اليوم : إلهام شاهين: مواطن أمريكي كاد يعتنق الإسلام بعد أن شاهد أحد أفلامي

في حوار لها مع المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، قالت الفنانة إلهام شاهين، إن مواطنا أمريكيا مسيحيا أعلن عن رغبته في اعتناق الإسلام بعد مشاهدته لفيلم "دانتيلا".

ودانتيلا .. هو فيلم مصري بطولة يسرا وإلهام شاهين ومحمود حميدة ومن إخراج إيناس الدغيدي وهو مقتبس من الفيلم الأمريكي "الشواطئ" بالإنجليزية : Beaches ) لـ آيرس راينر دارت.

وقالت شاهين إن الفيلم "يقدم الصداقة وعرضناه في شيكاغو بأمريكا ووجدت الحفاوة والاستقبال الرائع لإيناس وأفلامها وقام واحد من أمريكا وقال إنه عايز يدخل الإسلام بسبب الفيلم وإن دين الإسلام مبسط للحياة وإنه أحب فكرة الزواج من اثنيتن.

كما أعربت شاهين عن اعتزازها بمشاركتها في فيلمين للدغيدي هما "لحم رخيص" و"دنتيلا".

وقالت قدمت أهم فيلمين في حياتي معها وهو لحم رخيص والذي قدمت فيه المسكوت عنه وقدمت الجواز وقدمت فيه التوعية ونصرت البنت فيه ورسالة عظيمة تدافع عن البنت الفقيرة في العالم وهو وسام على صدر إيناس".