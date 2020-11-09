أحدث صور لـ الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح من حفل زفافهما

احتفل الثنائي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بحفل زفافهما الجمعة الماضية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وأبرزهم النجم محمد هنيدي، دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي وآخرون.
ونشرت "هنادي" مجموعة صور جديدة من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
يذكر أن، اجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنا لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل"الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنياوي.
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