إسراء عبد الفتاح تشارك جمهورها صور عائلتها الصغيرة

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح جمهورها ومحبيها صور جديدة برفقة ابنتها وزوجها الفنان حمدي المرغني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "اسراء" على الصورة: " عائلتي الصغيرة ". جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح كانت قد وضعت طفلتها في ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور. قد وضعت طفلتها في ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور. وفي سياق آخر، شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة"، المستوحي من المسلسل الشهير‎ ‎‎"The golden girls"‎، ويُشارك في البطولة النجمة نبيلة عبيد، نادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة ‏أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، ‏روجينا، لقاء الخميسي، عبد الباسط حمودة، حمدي الميرغني، صبري فواز،سليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين. من المسلسل الشهير‎ ‎‎"The golden girls"‎، ويُشارك في البطولة النجمة نبيلة عبيد، نادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة ‏أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، ‏روجينا، لقاء الخميسي، عبد الباسط حمودة، حمدي الميرغني، صبري فواز،سليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.

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