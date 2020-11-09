مخرج فيلم "مفقود": التمويل كان أصعب مراحل فيلمي الأول

أقيمت اليوم ندوة الفيلم اللبناني "مفقود" والذى يشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال 36 والتي تحمل اسم الفنان عزت العلايلي وذلك بحضور مخرج الفيلم بشير أبو زيد وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي.

ومن جانبه قال بشير: "أصعب مرحلة مررت بها هي التمويل خاصة أنها التجربة الأولى لي في الروائى الطويل وكانت متمثلة في عناصر التصوير خاصة أن الممثلين لم يحصلوا على أجور ضخمة".

وأضاف "بشير" أن الفيلم استغرق ما يقرب من خمسة سنوات وهو من وحى

خياله وممزوج ببعض من الواقع الذي نعيشه في لبنان خاصة أن هناك كثير من المفقودين هناك سواء بسبب الحرب الأهلية أو العدوان الإسرائيلي كما تم تصوير الفيلم بكاميرا واحدة.

وأوضح بشير أن الفيلم كان مكتوبا بالتسلسل الزمني للأحداث بشكل طبيعى ولكن لم يكن راضى على هذا الأمر، فكان التطوير الحقيقى للفيلم في المونتاج، حيث وجد أنه لابد من حذف بعض المشاهد الخاصة بشخصيات غير محورية في الأحداث، وقرر

التركيز على الشخصيتين الأساسيين وهما الشاب الذى فقد وهو صغيرا وأمضى رحلته وقرر أن يعيش حياته بشكل طبيعى وهو الحدث الأهم بالنسبة له ولكن دون التأثير على باقى الأحداث.

وعن سر اختياره أغنية يا مسافر وحدك بدلا من أغنية أخرى لفيروز التي تعد رمز لبناني ليرد بشير قائلا:" اختيار شخصى يتعلق بي أكثر من اختيار آخر خاصة أنني أفضل أغنية يا مسافر وحدك للمطرب محمد عبد الوهاب عن اغانى المطربة فيروز، كما أنني دائم الاستعانة بها في كثير من أعمالي القصيرة".

وأوضح بشير أنه استعان بمدير تصوير في أول تجربة سينمائية له ولكننا كنا حرصين على تقديم صورة تعبير عن حالة الأبطال وقصة حبهما بشكل عميق.