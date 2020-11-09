شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها أحدث صورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلقت "الخميسي" على الصورة: "سيبدأ الشتاء، والكريسماس آتي للمنزل". يذكر أن، الفنانة لقاء الخميسي كانت قد أعلنت سلبية اختبار فيروس ، والتي خضعت له عقب عودتها من الجونة، بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس عقب عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي. كورونا ، والتي خضعت له عقب عودتها من الجونة، بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس عقب عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي.

كانت هذه تفاصيل خبر بملابس شتوية .. لقاء الخميسي تستقبل فصل الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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