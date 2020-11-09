تراند اليوم : شاهد.. حلا الترك بملامح دنيا بطمة تثير الجدل بين الجمهور

أثارت ​حلا الترك​ جدلا كبيرا بسبب فيديو ظهرت فيه تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة، ولكن بملامحها لفت أنظار المتابعين، إذ أشار البعض الى خضوعها لعمليات تجميل أفقدتها ملامحها السابقة، كما شبهها البعض بزوجة والدها، الفنانة ​دنيا بطمة​.

أطلت النجمة البحرينية الشابة حلا الترك بشعر أشقر، حيث اعتمدت لوكاً جديداً غيرت من خلاله ملامحها تماماً لتبتعد عن الصورة التي اعتاد عليها الجمهور.

وسبق أن نشرت حلا الترك صورة لها أظهرت شكلها الجديد بشعر ذهبي بخصلات متدرجة بدرجات مختلفة لتصبح شقراء جذابة بعيدة تماماً عن ملامحها التقليدية بالشعر الأسود.