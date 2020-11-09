تراند اليوم : ليه لأ وماوراء الطبيعة.. أهم مسلسلات المنصات الإلكترونيةبـ2020- إتفرج

تشهد ساحة الإنتاج والدراما تغيرًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع دخول المنصات الإلكترونية إلى معادلة صناعة الدراما في مصر والوطن العربي، الأمر الذي لا يعتبر جديدًا على الساحة الغربية، هو بالتأكيد أمر جديد على الصناعة المصرية والوطن العربي.

منصات متنوعة لمع اسمها خلال الفترة الأخيرة، كان آخرهم منصة نتفليكس المنصة الأضخم عالميًا في فنون الترفيه، بعد إنتاجها مسلسل “ما وراء الطبيعة” والذي أثار ضجة مؤخرًا في أول إنتاج عربي للمنصة العالمية، وبالطبع هناك منصة شاهد وواتشات وفيو والذين سبقوا نتفليكس في هذه الخطوة.

فيما يلي نرصد أبرز المسلسلات التي لاقت رواجًا وعرضت عبر المنصات الإلكترونية خلال عام 2020..

“مملكة إبليس.. الجزء الأول والثاني” على شاهد

عٌرض الجزي الأول من مملكة إبليس في فبراير 2020 على منصة شاهد، وفي 30 يوليو عرض الجزء الثاني من المسلسل على منصة شاهد VIP.

مسلسل “مملكة إبليس” بطولة غادة عادل، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وعلاء حسني، وأسماء جلال، ومحمد جمعة، ونانسي صلاح، وهو من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداثه حول حارة الجنة، التي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوة على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارا وخبايا عن ماضي أبليس، تغير موازين القوة.

“ما وراء الطبيعة” على نتفليكس

المسلسل أول إنتاجات منصة نتفليكس باللغة العربية، وعرض يوم الخميس 5 نوفمبر الجاري.

مسلسل “ما وراء الطبيعة” يتكوّن من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة برفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات “ما وراء الطبيعة”، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو “بيت الخضراوي”، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل “ما وراء الطبيعة” مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

“ما وراء الطبيعة” من بطولة أحمد أمين في دور “الدكتور رفعت اسماعيل” ورزان جمّال في دور “ماجي ماكيلوب” وآية سماحة في دور “هويدا” خطيبة “رفعت” السابقة، وسما إبراهيم في دور “رئيفة” شقيقة “رفعت إسماعيل”.

“شديد الخطورة” على WATCH iT

بدأ عرض المسلسل يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، عبر منصة WATCH iT.

تدور أحداث المسلسل حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة، وسيتم عرض المسلسل قريبًا على منصة WATCH iT.

“شديد الخطورة” يعد أول أعمال WATCH iT الأصلية، دراما التشويق والحركة في سلسلة حلقات من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى بمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية؛ العمل من تأليف محمد سيد بشير و إخراج حسام علي.

مسلسل “اللعبة”..

المسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن لظروف عدم استكمال تصويره تأجل عرضه، ثم عرض بعد ذلك في يناير 2020 عبر منصة “شاهد vip”.

“اللعبة” تدور أحداثه في أجواء صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي “مازو”، و”وسيم” حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

مسلسل “اللعبة” شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.

“دانتيل”

عرض مسلسل “دانتيل” للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر منصة شاهد VIP في أغسطس الماضي، ويتكون المسلسل من 30 حلقة.

وتدور أحداثه عشية الاحتفال بمرور 35 سنة على افتتاح مشغل دانتيل، حيث يكتشف مجموعة من الأشخاص أسرار دفينة احتضنها المشغل بين جدرانه ستقلب حياتهم رأسا على عقب.

مسلسل “دانتيل” من بطولة محمود نصر، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وسيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح، وكان من المقرر عره خلال رمضان الماضي ولكن تم تأجيله بسبب أزمة كورونا.

“جمجوم وبم بم”

عرض مسلسل “جمجوم وبم بم” في 9 يوليو الماضي على منصة شاهد.

المسلسل بطولة محمد سلام ومحمد عبد الرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، من إنتاج: E Production عبدالله أبو الفتوح، تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

“ليه لأ”

كان من المفترض أن يعرض مسلسل “ليه لأ” في سباق دراما رمضان 2020، ولكن فوجئ الجمهور بإعلان عرضه عبر منصة شاهد في 4 يونيو.

المسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

“ليه لأ” من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين. وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبد الله وتوزيع خالد عز.

وشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح.

مسلسل “نمرة اتنين”

تعرض منصة “شاهد VIP”، الدراما الاجتماعية المشوّقة “نمرة اتنين”، حصريا من أعمال شاهد الأصلية، منذ يوم الخميس، 29 أكتوبر الماضي.

يروي العمل بحلقاته، التي تشكل كل منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، تفاصيل مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذةً من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث التي تدور في 4 مدن عربية مختلفة هي: جدة، القاهرة، الجونة، وبيروت.

تحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبة من الممثلين، بالإضافة طبعاً إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.

