تراند اليوم : الساحر عزام يبهر نيللى كريم وقرأ أفكارها على الهواء – شوف قالها إيه

قام الساحر عزام بالعديد من العاب الورق السحرية مع الفنانة نيللى كريم وسط دهشتها و عمرو الليثى وفريق واحد من الناس .

وطالب عزام خلال استضافة النجمة نيللى خلال مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، من نيللى كريم اختيار اى رقم معين بدون ان تفصح عنه ، و طالب من عمرو الليثى كتابة رقم في ورقة بدون ان يفصح عنه ، و سال نيللى عن الرقم الذى اختارته فقالت ١٨ و من الليثى ان يكشف الورقة ففوجئ بانه رقم ١٨ ايضاً وسط ذهول الليثى و نيللى كريم .

وايضا استطاع عزام وسط ذهول ودهشة كل من بالاستوديو بطلب موبايل نيللى كريم و موبايل عمرو الليثى و طالب مل منهم بفتح برنامج جوجل ماب و اختيار دولة من دول العالم ، و قام بحرق ورقة بيضاء و وضع رماد الورقة على ورقة أخرى ثم مسحها فظهر فيها اسم دولة روسيا واكد الليثى و نيللى انهم فهلا اختارو روسيا .

كما قام عزام باخد موبايل عمرو الليثى مرة أخرى و طالب من نيللى كريم ان تفكر في اى ارقام و تكتبها في باسورد موبايل الليثى وبالفعل فتحت نيللى مريم موبايل الليثى .

