تراند اليوم : فرقة “بي تي إس” الكورية تحصد جوائز “إم تي في” الأوروبية.. تفاصيل

فازت فرقة “بي.تي.إس” ​​الكورية الجنوبية لموسيقى البوب بأربع جوائز في حفل جوائز إم.تي.في للموسيقي الأوربية مساء الأحد.

من بينها جائزة أفضل أغنية عن أغنيتها “ديناميت” وجائزة أفضل فرقة لتتوج بذلك عاما أكدت فيه تلك الفرقة الكورية مكانتها كفرقة عالمية رئيسية.

وكانت ديناميت أول أغنية باللغة الإنجليزية للفرقة وقد حققت ما يقرب من 34 مليون استماع مباشر على الإنترنت في أمريكا ومبيعات بلغت 300 ألف نسخة في أسبوعها الأول مما جعل (بي.تي.إس) أول فرقة كورية تتصدر لأول مرة قائمة بيلبورد 100 الأمريكية للأغاني الفردية.

كما فازت الفرقة المكونة من سبعة أفراد بجوائز إم تي في لأفضل عرض مباشر افتراضي وأكبر عدد من المعجبين على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا تعني عدم وجود جمهور ولا حفل للاحتفاء بإنجازها.

وبدلاً من ذلك، أنشأت القناة الموسيقية استادا افتراضيا مليئا بالمشجعين الذين كانوا يلوحون ويهتفون لهذا الحدث مع ظهور الأعمال الفنية في عروض مسجلة مسبقا وتسلم الفائزون الجوائز أمام الكاميرا.

وفازت المغنية الكولومبية كارول جي بجائزة أفضل أغنية لاتينية جديدة وأفضل تعاون عن أغنية “توسا” التي ظهرت فيها نيكي ميناج وحصلت ليدي جاجا على جائزة أفضل فنان وحصل دي جي خالد على جائزة أفضل فيديو.

وفازت فرقة ليتل ميكس البريطانية التي غنت “سويت ميلودي” في بث تم تسجيله في لندن بجائزة أفضل عمل بوب لعام 2020.

