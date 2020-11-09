غدا صابر الرباعي يحيي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

رنا صلاح الدين - يحيي الفنان التونسي صابر الرباعي غدا الثلاثاء حفل ختام فاعليات الدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

وفِي الوقت ذاته يختتم الفنان علي الحجار فاعليات المهرجان في قاعة سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وافتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم فاعليات الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك يوم الأحد قبل الماضي، وتقام كل حفلات المهرجان داخل دار الأوبرا فرع القاهرة على خشبة مسرح النافورة، وذلك لكونه يوجد في ساحة مفتوحة، حيث أن القائمين على المهرجان يأخذون في الإعتبار أزمة فيروس كورونا، كما تقام حفلات في أوبرا دمنهور والإسكندرية.

يذكر أن فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية يقدم فيها 29 حفل، ويشارك فيهم 93 فنان، منهم 81 مطربا، و12 عازف موسيقى، ومن ضمن هذه الحفلات توجد حفلات لمطربين من الوطن العربي، حيث يشارك من لبنان كلا من الفنانين، عاصي الحلاني وسعد رمضان ووائل جسار، كما يشارك الفنان التونسي صابر الرباعي، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المطربين المصريين منهم، علي الحجار ومحمد الحلو وريهام عبدالحكيم وعفاف راضي ومدحت صالح، وأحمد سعد، وآخرين.