النجم تيموثى شالاميت ينضم لاحتفالات فوز جو بايدن فى نيويورك.. صور

انضم الفنان العالمي تيموثي شالاميت إلى الاحتفالات الصاخبة التي شهدتها مدينة نيويورك الأمريكية بعد إعلان فوز جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، في ظل خروج أعداد كبيرة للاحتفال بنتائج الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وشوهد ممثل Call Me By Your Name البالغ من العمر 24 عامًا، هذا الأسبوع، وهو يسير مع صديقه أثناء تنظيمهما إحدى التجمعات للاحتفال بفوز جو بايدن، حيث كان شالاميت يرتدي قميصًا برتقاليًا لامعًا من النوع الثقيل، وظهر فى حالة معنوية جيدة بعد أن كان صريحًا للغاية بشأن دعمه للرئيس المنتخب ونائبته كامالا هاريس.



وارتدى تيموثي شالاميت ملابسه غير رسمية في هذه المناسبة المهمة، كانت عبارة عن بنطلون رياضي رمادي وحذاء رياضي أبيض، كما التزم بارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي ظل انتشار أمني كثيف، كانت المدينة تستعد لأعمال شغب أو مواجهة محتملة، شوهد تشالاميت وهو يتجول في شارع مغلق بينما كان يعدل قبعته. لم يكن الممثل العالمي يخشى الظهور أمام معجبيه لالتقاط بعض الصور التذكارية.