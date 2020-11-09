شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: اركن شهادتك على جنب واشتغل وحقق حلمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه بصورة من دروع التكريمات التي حصل عليها عبر حسابه على فيس بوك، وكتب على الصورة قائلا: "اركن شهادتك على جنب لو ربنا مأذنش واشتغلت بها وشمر واشتغل وحقق حلمك".

وكشف الفنان عمر كمال عن احتفاظه بتسجيل صوتى للفنانة هنادى مهنا، تدعوه فيها لحضور حفل زفافها، وذلك تعليقا على أزمة تصريحات الموسيقار هانى مهنا على عدم دعوته لحضور حفل زفاف ابنته.

وأشار عمر كمال خلال تصريحاته لتليفزيون الخليج 365، قائلا: "أنا لا ارغب في نشر الرسالة الصوتية لأنها مش أخلاقى"، مؤكدا أنه سيقوم بنشر هذه الرسالة الصوتية في حالة واحدة، وهى استمرار تكذيبه وحضوره الحفل دون الحصول على دعوة لحضور حفل الزفاف.

وخرجت الفنان هنادي مهنا، وهى في المطار مع زوجها أحمد خالد صالح في طريقهما إلى شهر العسل لتدافع عنهم وتكشف عن أنها قامت بدعوة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال على حفل زفافها دون علم والدها.