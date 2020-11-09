شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ويزو بكسر فى الذراع.. وتعلق: قدر الله وما شاء فعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة دينا محسن "ويزو" عن تعرضها لإصابة بكسر في يدها، ونشرت ويزو صورة لها توضح من خلالها الكسر الذى تعرضت له، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "الحمد لله على كل حال.. قدر الله وما شاء فعل".



ويزو

يذكر أن آخر أعمال ويزو مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى، وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول والطفل إسماعيل احمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أيتن عامر وميرهان حسين ومحمد ثروت وأحمد فهيم وآخرين.

وكانت نجمة مسرح مصر الفنانة ويزو كشفت عن نشأتها فى حى السيدة عائشة، حيث تخرجت فى كلية التربية جامعة عين شمس، مضيفة أنها بمجرد تخرجها من الجامعة تم تعيينها مدرسة كيمياء فى مدرسة ثانوى بنين واستمرت فى التدريس لمدة 3 سنوات، لكنها طوال فترة الجامعة كانت تفكر بالتمثيل ولم تجد الفرصة حتى جاءها "تياترو مصر" عام 2013.

واعتادت الفنانة ويزو على التفاعل مع متابعيها من وقت لآخر عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث ظهرت مؤخراً في فيديو كوميدي لها علي طريقتها الخاصة أثناء ركوبها على جت سكي، لكن لم تكن تقوده في المياه كما هو معتاد، وإنما جاءت على عربة يجرها جرار، وقالت في تعليقها على الفيديو : "ولسه اللى جاي بقه هطير بالعربية في الجو".