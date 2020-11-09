شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تثير الجدل بسبب "دانتيلا" والسر أمريكى كان هيدخل الإسلام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات مثيرة أطلقتها الفنانة إلهام شاهين خلال فعاليات تكريم المخرجة إيناس الدغيدى فى مهرجان الإسكندرية السينمائى، أبرزها عندما صرحت بأنه حينما عرض فيلم "دانتيلا" فى شيكاغو الذى حضرت ندوته وقف شخص أمريكى متحمسا وقال لها: "فيلمك ممكن يدخلنى الإسلام، عشان شاف الجواز والطلاق سهل مش زى عندهم".

بالإضافة إلى ذلك، هاجمت إلهام شاهين المخرجين، ورأت أن تكريمها فى المهرجان تكريم للفكر التنويرى الذى نفتقده، مضيفة: "وقدمت القضايا اللى الكل بيخاف إنه يقدمها، وبيكونوا مقتنعين بالقضايا التى قدمتها إيناس، ولكنهم لا يملكون الجرأة لأن المجتمع هايهاجمه ويقوله عيب وحرام".

وفى هذا الفيديو نتعرف معا على تفاصيل هذه التصريحات: