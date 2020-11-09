صور.. جنا عمرو دياب تثير الجدل وتنشر صور برفقة صديقها في مكان سهر

رنا صلاح الدين - نشرت جنا نجلة الهضبة عمرو دياب صور جديدة لها برفقة صديقها، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتعرضت جنا لهجوم عنيف من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب هذه الصور، حيث ظهرت وهي تجلس إلى جوار صديقها وكانت ترتدي ملابس قصيرة، إضافة إلى أنها أظهرت لسانها، وكان واضح من الصور أنها في مكان سهر، حيث تميزت إضائته باللون الأحمر الذي يغلب على طابع أغلب أماكن السهر.

يذكر أن جنا ابنة الهضبة عمرو دياب دائما تقوم بإثارة الجدل، من خلال الصور التي تقوم بنشرها عبر صفحتها على موقع انستجرام.