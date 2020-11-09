محمد عساف يروي ما حدث معه وزوجته في شهر العسل

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ النجم محمد عساف متابعيه بمقطع فيديو تحدث فيه عن المشكلة التي واجهها مع زوجته خلال سفرهما إلى لندن لقضاء شهر العسل.
وأكد “محبوب العرب” أنه بعد وصوله الى لندن تفاجأ وزوجته بقرار غير متوقع بالاغلاق التام، لافتاً الى أنه تم الحجر عليهما لمدة أسبوعين.
وأضاف عبر “إنستغرام” إن قرار الإقفال التام كان قد بدأ في لندن بسبب فيروس كورونا وهما مضطران للبقاء في الحجر المنزلي قبل معاودة نشاطهما في المدينة واستكمال شهر العسل.
ومن بعدها نشر النجم الفلسطيني مقطع فيديو قصير من داخل غرفة الحجر في لندن وظهرت عليه ملامح الملل.
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