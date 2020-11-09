سوزان نجم الدين تشمت بترامب بعد خسارته.. حرمها من أولادها لمدّة 5 سنوات

متابعة بتجـــــــــــــرد: “روحة بلا رجعة”، بهذه العبارة شمتت الممثلة السوريّة سوزان نجم الدين من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعدما خسر في الانتخابات الرئاسية، فما السبب؟

وفي التفاصيل، يبدو أن سوزان نجم الدين عجزت عن الحصول على تأشيرة لزيارة أولادها في الولايات المتحدة الأميركية على مدى 5 سنوات، فغرّدت عبر حسابها على تويتر قائلةً: “ترامب على الصعيد العام كان سيئ، وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ”.

وأضافت “بكيفي إنّو حرمني من ولادي وحرمن مني خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من بايدن شو جايبلنا معو”.